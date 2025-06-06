В Калининграде снова решили почистить заиленное озеро Поплавок

Калининградские власти намерены снова почистить донные отложения озера Поплавок в Центральном районе города. О том, что с января 2024 года это озеро официально превратилось в пруд и было признано муниципальным водным объектом, журналистам сообщил начальник управления благоустройства, озеленения и экологии Андрей Орлов. После этих изменений муниципальные власти получили обязательство по приведению его территории в порядок.

«Водная гладь не реже, чем два раза в неделю убирается учреждением „Гидротехник“, а прилегающая территория в рамках муниципального задания убирается МБУ „Чистота“, — сообщил Орлов. — Тем не менее, нам регулярно поступают жалобы, связанные с тем, что озеро зарастает водорослями, цветет и пахнет. Как правило, пик цветения и максимального разрастания водорослей — это июль и август. Нами принято решение полностью очистить его, в том числе и от донных отложений , для того, чтобы улучшить гидрологический режим и для того, чтобы оно было в целом чище и привлекательнее».

Стоимость проектирования расчистки, по словам Орлова, оценили в «чуть больше семи миллионов рублей».

«Эти средства запрошены в бюджете на этот и следующие два года, — продолжил Орлов. — После принятия определённых нормативно-правовых актов, которые завершим в сентябре этого года, планируем заключить договор на разработку проекта».

Непосредственно к очистке озера горвласти планируют приступить в ноябре 2026 года.

В региональном минприроды «Новому Калининграду» сообщили, что регулярные заморы рыбы в озере происходят в том числе из-за слабого насыщения стоячей воды Поплавка кислородом. Для частичного решения проблемы горвластям собираются предложить оборудовать на водоёме фонтан. Правда, смонтировать его смогут не ранее очистки.