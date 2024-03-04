Пользователи жалуются на очередной сбой в работе Telegram

В работе мессенджера Telegram произошел очередной сбой. Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования совместно с операторами связи проводят проверку, пишет ТАСС.

«ЦМУ ССОП отмечает увеличение числа сообщений пользователей о проблемах в работе мессенджера Telegram, которые фиксируются в сервисе „Мониторинг сбоев“. Пользователи жалуются на невозможность загрузки сообщений и проблемы с открытием медиафайлов. Специалисты ЦМУ ССОП проводят проверку совместно с операторами связи», — отмечается в сообщении на сайте центра. По данным сервиса Downradar, более 1 200 пользователей в России сообщили о сбоях в работе мессенджера.

Напомним, ранее массовые сбои в работе мессенджера Telegram были зафиксированы 18 и 27 февраля. Они были вызваны проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса.