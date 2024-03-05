Под Калининградом построили два надземных пешеходных перехода с лифтами (фото)

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Фото: пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад»

На дороге А-229 под Калининградом построили два надземных пешеходных перехода. Объекты расположены на 9 и 24 км федеральной трассы Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой в Родниках и Кургане, сообщила пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Уточняется, что переходы уже доступны для пешеходов. Специалисты завершают настройку лифтового оборудования. Оба надземных перехода имеют металлическое пролётное строение и остекление из поликарбоната для защиты пешеходов от ветра и осадков. Построены лестничные сходы, тротуары к автобусным остановкам общей протяжённостью 180 м, смонтированы пандусы и лифтовые подъёмники для маломобильных групп. Также для удобства и безопасности пользователей смонтировано перильное ограждение, внутреннее и наружное освещение, установлены системы видеонаблюдения.

«Строительство объектов в рамках реализации программы работ по повышению уровня обустройства на подведомственной сети продлилось почти три года. Подрядная организация смогла решить проблемные вопросы с материалами и необходимыми конструкциями, найти отечественные аналоги и завершить работы. Теперь мы можем круглосуточно обеспечить безостановочный и безопасный пропуск пешеходов и проезд транспортных средств на участках федеральной дороги А-229», — прокомментировал начальник отдела развития автомобильных дорог и дорожных сооружений филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в Калининграде Александр Сысоев.

Указанный участок трассы имеет четыре полосы движения, встречные потоки разделены барьерным ограждением. В среднем каждый день по участку проезжает от 10 до 12 тыс. автомобилей. На 9 км по обе стороны дороги расположены посёлки Прибрежное и Родники с общей численностью населения порядка двух тыс. человек. До недавнего времени пешеходы пересекали проезжую часть по наземным переходам, регулируемым светофорами, перед которыми автомобилистам приходилось снижать скорость или останавливаться.


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