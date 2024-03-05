Алиханов: на месте Дома Советов планируется сад цветущих деревьев

Все новости по теме: Дом Советов

Областные власти планируют обустроить на территории Дома Советов сад цветущих деревьев. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, отвечая на комментарии в соцсети «ВКонтакте».

Один из пользователей в очередной раз предложил реконструировать на указанной территории Королевский замок. «Никакого замка там не будет. Мы уже планируем сделать там сквер с садом цветущих деревьев, — ответил Алиханов. — Замка тут не будет никогда, это не вопрос губернатора».

В начале февраля рабочие разобрали 17 этаж Дома Советов. Его демонтаж начался в мае 2023 года. Согласно контракту, работы должны быть завершены до 22 июня 2024 года.

Глава областной Службы охраны памятников Евгений Маслов ранее заявил о том, что восстановить в Калининграде Королевский замок не позволяют научный подход и современное законодательство.


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