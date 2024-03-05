В Куликово укрепили 260 метров побережья камнем, биг-бэгами и сваями (фото)

В посёлке Куликово проводят второй этап аварийно-восстановительных работ. В его рамках планируется укрепить участок берега протяженностью 2,3 км, сообщается на странице «Балтберегозащиты» «Вконтакте».

«Сейчас идут берегоукрепительные работы на наиболее пострадавшем от штормов восточном участке берега с сосновым лесом протяженностью 544 м. Уже полностью выполнено около 260 метров укрепления камнем с ядром из „биг-бэгов“ и на всем протяжении забит ряд из деревянных свай», — отмечается в публикации.

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Вторым этапом берегоукрепления в Куликово занимается компания «Амберстрой». С ней заключили контракт на сумму 299 млн рублей. Согласно контракту, работы должны завершить в мае 2025 года.

Фото: страница «Балтберегозащиты» «Вконтакте»