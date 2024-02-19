Нашивание заплаток: что не так с защитной стенкой из биг-бэгов на Балткосе

Серия штормов повредила берегоукрепления на Балтийской косе. Защитную стенку из уложенных друг на друга мешков с песком построили в 2022 году, и уже тогда ее эффективность, устойчивость и безопасность для окружающей среды вызывали вопросы. «Новый Калининград» попросил экологов и геоморфологов оценить последствия разрушений и предложить действенные решения проблемы.

«Это экспериментальное продольное сооружение, то есть стенка, явно не рассчитано на воздействие штормов. Тем более на таком напряженном участке, как район поселка Коса», — считает доцент «Института высоких технологий» БФУ им. Канта Олег Басс. Ученый поясняет, что создание искусственной авандюны из мешков было противоаварийным мероприятием, чтобы предотвратить затопление поселка. «Биг-бэги стали продолжением экспериментов, которые проводились на нашем побережье. Волногасители из шин и габионы были более капитальными сооружениями, но и им пришел конец, — говорит Олег Басс. — Даже на основании этого опыта можно было предположить, что стенка из биг-бэгов не сможет противостоять шторму». При этом он отмечает, что в свое время в Зеленоградске биг-бэгам удалось защитить подножие обрыва, однако там искусственная дюна была защищена достаточно широким пляжем.

По словам руководителя лаборатории прибрежных систем Атлантического отделения Института океанологии им. Ширшова РАН Бориса Чубаренко, разрушение стенки было ожидаемо. «Это искусственная авандюна, сделанная из геотекстильных мешков объемом один кубический метр, которые наполнены песком и уложены друг на друга. Понятно, что эта защита никогда не сможет выдержать прямого удара волнения, а тем более, если волнение транспортирует гальку, щебень или еще какой-то материал, который разрывает эти мешки, — утверждает специалист. — К сожалению, пляжа перед такой искусственной авандюной, который является хорошей естественной защитой берега и должен принимать на себя удар штормового волнения, в условиях Балтийской косы нет. Разрушению подверглись около 30 метров сооружения из 500, потому что именно перед этим участком отсутствует пляж, на подводном склоне лежит крупная галька, обломки кирпичей от разрушенного форта».

Эколог Александра Королева называет устройство биг-бэгов «совершенно отвратительным занятием с разрушением пляжа». «Ведь песок для них копался на том же самом пляже, который разрушается от штормов, — поясняет она. — Нарушается структура пляжа, которая и без того повреждена морской стихией. Где у нас на побережье только ни закопали эти мешки с песком, рано или поздно они вымываются волнами, и обрывки пластика разлетаются. Это бессмысленное использование денег, которые жители Калининградской области платят в качестве налогов и могли бы увидеть их где-нибудь в полезном месте».

Олег Басс также обращает внимание на то, что по нормативным документам все гидротехнические сооружения в прибрежной зоне должны быть сделаны из инертных материалов (нерудных ископаемых природного происхождения — прим. «Нового Калининграда»). «В случае с биг-бэгами использовались геотекстиль и пленка, — говорит доцент БФУ им. Канта. — Несколько лет назад было выявлено негативное воздействие микропластика на состав крови и состояния внутренних органов морской фауны. Пластиковые оболочки биг-бэгов, вне всякого сомнения, поступят в море. Представляете, что будет, если рыба попадет в такой мешок? Либо этот мешок ляжет на местообитание бентоса (совокупности организмов, обитающих на дне водоёма — прим. „Нового Калининграда“)?».





Пластиковый мусор на пляже не разложится на нашей памяти, уверена Александра Королева. Она уточняет, что в природных условиях лишь постепенно распадается на все более мелкие фрагменты синтетических полимеров. «Так возникает микропластик, который начнет забивать организмы тех, кто обитает на пляже, — утверждает эколог. — А это и моллюски, и рачки, и много кто ещё — мы просто их не видим, потому что они совсем маленькие, но членистоногие и моллюски там есть. Они живут частично в море, частично в песке. Ими кормятся следующие звенья пищевой цепочки, в конце концов это доходит до рыбы, накапливается в ней и, соответственно, когда-то доберется и до человека».

Как поясняет Александра Королева, проглоченные частицы микропластика повреждают клетки, ткани и органы, а также выделяют внутри организма опасные химические вещества. «Крупные обрывки этих мешков будут очень долго носиться по морю, цепляться на головы рыбам, на головы нашим немногочисленным тюленям, забивать им желудки, потому что молодые тюлени хватают все подряд. У них неоднократно находили куски пластика в желудке. Есть жуткие видео, в которых чаще всего показывают океанических черепах или дельфинов, когда они в молодом возрасте заныривают в такой пластик, растут, и пластик врастает в их тело. То же самое будет происходить и у нас в Балтийском море с нашими обитателями», — считает эколог. По словам Александры Королевой, Балтийское море — самое загрязненное в мире, поэтому сейчас нужно с осторожностью продумывать каждый шаг и каждое решение.

Иного мнения придерживается океанолог Борис Чубаренко. Он указывает, что из мешков высыпался морской песок, который брали с этого же пляжа, поэтому с этой точки зрения «никакого ущерба нет». Остатки биг-бэгов и геотекстильных полотен, которые использовали в качестве прокладок между слоями мешков и удерживали ими верхние слои сооружения от падения, сейчас находятся в заводи. В конце концов их оттуда вымоет, поясняет Чубаренко, и они будут двигаться вдоль побережья, порвутся на мелкие кусочки и со временем превратятся в микропластик. «Это малый вклад по сравнению в тем, что уже поступает на наши пляжи от других источников микропластика (и стоки рек, и пластиковый мусор непосредственно на пляже, перемалываемый прибоем), — отмечает ученый. — Это плохо, да, но ситуация не катастрофическая, чтобы о ней можно было серьезно говорить. А у нарушенного берегозащитного сооружения есть хозяева, оно стоит у кого-то на балансе, они могут приехать и вытащить сейчас остатки из прибоя, пока это не разнесло.

При этом все опрошенные «Новым Калининградом» эксперты сходятся во мнении, что самой эффективной берегозащитой выступает намыв пляжа, однако эта методика не применяется в Калининградской области. «Вертикальные берегозащитные сооружения не гасят энергию волнения: волна бьет о вертикальную стену и в результате волноотбойного эффекта вся энергия возвращается обратно, унося песок с пляжа в море. Одновременно вертикальные стенки при косом подходе волн к берегу увеличивают скорость вдольбереговых течений. Выход классический — создание широких пляжей, в том числе с искусственной подпиткой пляжа», — уверен доцент БФУ им. Канта Олег Басс.





Для намыва пляжа на Балтийской косе, считает Борис Чубаренко, можно использовать песчаный материал, который появляется в результате дноуглубления морского канала. Он постоянно заносится песком, землесосы вывозят его на морскую свалку, чтобы обеспечить проход судов, но вскоре этот же песок поступает обратно. «И так происходит все время: „природа“ заносит песок, „человек“ выбрасывает его в море, „природа“ возвращает песок. Нужно организовать выброс этого песка не в море, а прямо на береговую полосу. Это будет прекрасная защита, — говорит Борис Чубаренко. — Морской песок нужной крупности — хороший материал, который обеспечит наличие пляжа перед искусственной авандюной. Иначе бесконечно будем строить и ремонтировать. Лучше вложить деньги в подготовку рефулерной станции. И вопрос, в принципе, будет решен. Я не говорю, что это легко, но это устойчивое решение, которое может приносить кому-то доход как оказываемая услуга. А с другой стороны это принесёт безусловную пользу берегоустройству».

Олег Басс уточняет, что грунты для намыва пляжа должны соответствовать требованиям, предъявляемым к рекреационной зоне. Проводить работы, по словам геоморфолога, можно с помощью земснаряда или автотранспорта: на определенном участке пляжа отгружается песок, создается своеобразный мыс, волны потихоньку размывают его и разносят песок вдоль берега. В Европе такой метод называется «песчаный двигатель».

«В Паланге намывали пляж с помощью пульпопроводов, подающих водно-песчаную смесь непосредственно на пляж, — поясняет Олег Басс. — Ещё один вариант — судно-землесос с полными трюмами песка подходит на допустимую глубину и с помощью пульпопровода водно-песчаная смесь подается на пляж или перед ним. Такой опыт есть у немцев, голландцев — технология прекрасно отработана. И еще есть один способ подпитки пляжа наносами — террасирование аварийно опасных береговых склонов со сбросом грунта в море. На нашем берегу этот метод был применен 1987-1991 годах в поселке Филино в объеме 2,3 млн кубометров».

Специалисты признают, что намыв песка — это дорогая технология. «Конечно, дешевле накопать на пляже песка и поставить пластиковые мешки, — говорит Александра Королева. — Но, знаете, нашивание заплаток на старое платье в конце концов всегда оборачивается дороже, чем приобретение какой-то добротной дорогой вещи, которой ты будешь пользоваться долгие годы».

Намыв пляжа не исключает использования других технологий. Например, хорошо знакомых калининградцам бун. Однако ученые обращают внимание на то, что установка берегозащитных сооружений должна проводиться на основе анализа довоенного гидротехнического строительства и учета сегодняшних природных факторов.

«В январе-феврале 2022 года на Южную Балтику обрушилась серия штормов, которая страшно разрушила всё побережье, — вспоминает Александра Королева. — Мы тогда устроили онлайн-конференцию с российским и литовским национальными парками [на Куршской косе], учеными из России и Литвы. И вот тогда один из самых известных литовских специалистов по динамике балтийского побережья, Гинтарас Жилинскас, сказал очень простую вещь: нельзя сохранить побережье, защищая какой-то один его участок. Если мы на одном участке установим, допустим, ловушки для песка, волнорезы, тут же обнаружим, что следующий участок начинает разрушаться. Нужна комплексная программа по сохранению побережья Калининградской области».

В 2024 году искусственную авандюну в посёлке Коса планируют укрепить с помощью крупного камня. В «Балтберегозащите» надеются, что в будущем это должно исключить разрыв биг-бэгов.

Текст: Алина Белянина. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград