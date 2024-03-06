Власти Балтийска хотят изъять торговые павильоны с «Поля чудес» в 2024 году

Власти Балтийска намерены изъять частные торговые павильоны, находящиеся в центре города (в народе — «Поле чудес») через суд в 2024 году. Об этом сообщил глава администрации Балтийского округа Сергей Мельников в эфире ЦУР в среду, 6 марта.



«Мы два года потратили на разработку проекта планировки этой территории, уже утвердили в этих границах общественные территории, потому что изъятие чужого имущества можно производить только под инженерно-транспортную инфраструктуру, а в данном случае предусматривается пешеходная инфраструктура», — заявил Сергей Мельников.

Он также отметил, что, судя по опыту других муниципалитетов, судебный процесс в подобных случаях занимает около восьми месяцев.

О планах запустить процесс изъятия торговых павильонов через суд Мельников говорил в конце 2022 года. Расчистить и реконструировать «Поле чудес» тогда планировали к 2024 году.

В январе 2024 года Мельников сообщил о готовности проекта капитального ремонта центральной площади. Ранее власти предлагали владельцам павильонов «переехать» или получить денежную компенсацию, но сумма не устроила собственников.