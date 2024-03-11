«Коммерсант»: из-за «путинской поправки» изменится расписание ЕГЭ

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В этом году выпускники смогут воспользоваться возможностью пересдать лишь один ЕГЭ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на разъяснения Рособрнадзора. При этом ведомство предупреждает, что первая оценка будет аннулирована в любом случае, даже если выпускник получит на пересдаче более низкий балл.

Еще один нюанс — «двухсоставные» экзамены по иностранным языкам придется пересдавать полностью, это значит, что сохранить хорошую оценку за письменную или устную части не получится.

«Президентская» поправка повлияет на расписание экзаменов, поскольку выпускники должны получить все результаты ЕГЭ к началу приемной кампании. «На текущий момент мы совместно с регионами прорабатываем вопрос формирования оптимального варианта расписания, учитывающего и учебный год, и приемную кампанию. Кроме того, все изменения будут согласованы с Минпросвещения России и Минобрнауки России»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 29 февраля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил «дать выпускникам, что называется, второй шанс», то есть разрешить пересдать ЕГЭ по одному из предметов.



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