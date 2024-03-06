В организацию ярмарок во время выборов в Калининграде вмешались санкции

В организацию ярмарок во время выборов в Калининграде вмешались санкции
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Администрация Калининграда вынуждена внести коррективы в ассортимент продуктов, которые будут продаваться на ярмарках в день выборов 17 марта. Она сообщает об этом в своем телеграм-канале.

Как отмечают горвласти, «вместо макарон [...] будет продаваться рис». «Замену пришлось сделать из-за того, что по пути в Калининград макаронные изделия не могут пока пересечь литовско-белорусскую границу — литовские службы не пропускают товар», — говорится в сообщении. Рис, говорится в нем, «также является очень востребованным продуктом».

Также сообщалось, что в тот же день будут организованы «праздничные гуляния» с блинами, в качестве повода власти используют тот факт, что «финальный день голосования в этом году совпадает с проводами Масленицы».

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