Проект ФОКа в Черняховске не прошел госэкспертизу

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Черняховский физкультурно-оздоровительный комплекс, который, как ожидается, будет включать в себя бассейн, спортзал и ледовую арену, получил отрицательное заключение госэкспертизы. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Напомним, контракт на проектирование был заключен с ООО «Прогресс проект» еще в 2020 году, компания скинула начальную стоимость контракта с 1,6 до 1,32 млн рублей. В феврале 2021 года областное правительство опубликовало проект постановления о выделении на строительство ФОКа почти 1 млрд рублей. Однако строительство так и не началось. В январе 2022 появилась информация о переделке проектно-сметной документации. Тогда сообщалось, что сроки строительства «несколько сдвинулись», потому что экспертиза отправила проект на доработку. Строительство объекта тогда намечалось на 2025 год.

В мае 2023 года стало известно, что проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Черняховске вновь пришлось переделывать из-за изменившихся нормативов. К концу июня проект все еще не вышел из экспертизы, власти муниципалитета объясняли это тем, что «объект серьезный».

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