Минстрой: реконструкция школы в Светлогорске отстает от графика (фото)

Реконструкция четырехэтажной средней образовательной школы № 1 отстает от графика. Об этом, как сообщает пресс-служба регионального правительства, заявил глава регионального минстроя Сергей Черномаз.



«На сегодняшний день в строящемся корпусе школы подрядчик вяжет арматуру под монолитный железобетонный каркас. Объект обеспечен необходимым количеством материалов и рабочей силы. Есть незначительное отставание от графика производства работ, которое должны ликвидировать к середине 2024 года. Взял ситуацию на контроль», — пояснил Черномаз.

Строительство нового корпуса школы № 1 города Светлогорска на 624 учащихся ведется по президентскому нацпроекту «Образование». Проектом предусмотрены: размещение площадки для отдыха, физкультурно-спортивной зоны для существующего и проектируемого зданий школ с численностью более 1 100 человек. На объекте, как добавили в пресс-службе, задействованы три единицы техники и 15 человек. На текущий момент завершены подготовительные работы по устройству ограждения стройплощадки и проложены временные подъездные пути.