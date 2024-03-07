Минстрой: реконструкция школы в Светлогорске отстает от графика (фото)

Минстрой: реконструкция школы в Светлогорске отстает от графика (фото)
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Все новости по теме: Строительство школ в Калининградской области

Реконструкция четырехэтажной средней образовательной школы № 1 отстает от графика. Об этом, как сообщает пресс-служба регионального правительства, заявил глава регионального минстроя Сергей Черномаз.

«На сегодняшний день в строящемся корпусе школы подрядчик вяжет арматуру под монолитный железобетонный каркас. Объект обеспечен необходимым количеством материалов и рабочей силы. Есть незначительное отставание от графика производства работ, которое должны ликвидировать к середине 2024 года. Взял ситуацию на контроль», — пояснил Черномаз.

Строительство нового корпуса школы № 1 города Светлогорска на 624 учащихся ведется по президентскому нацпроекту «Образование». Проектом предусмотрены: размещение площадки для отдыха, физкультурно-спортивной зоны для существующего и проектируемого зданий школ с численностью более 1 100 человек. На объекте, как добавили в пресс-службе, задействованы три единицы техники и 15 человек. На текущий момент завершены подготовительные работы по устройству ограждения стройплощадки и проложены временные подъездные пути.

Ранее сообщалось, что деньги, предусмотренные на строительство школы в пос. Большое Исаково Гурьевского округа, были переданы правительством Калининградской области на возведение двух других учебных заведений — на школу на ул. Мира в Калининграде и реконструкцию школы в Светлогорске. Эта информация содержится в протоколе заседания комиссии министерства финансов региона от 23 октября 2023 года. Причиной называлось опасение потерять федеральное финансирование. При этом губернатор Антон Алиханов заявлял, что денег на школу в Большом Исаково нет, и контракты на строительство двух новых школ отдали подрядчикам без торгов.

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