Ермак: вокзалом в Краснолесье займется инвестор «с компетенциями и ресурсами» (фото)

Железнодорожным вокзалом в Краснолесье должен заняться инвестор «с компетенциями и ресурсами». Об этом «Новому Калининграду» сообщил министр культуры и туризма Андрей Ермак в ответе на официальный запрос.

«Принимая во внимание то, что вокзал будет первым объектом, который пассажиры увидят по прибытии в пос. Краснолесье, считаем, что реализация проекта по вовлечению данного объекта в хозяйственную деятельность должна осуществляться инвестором, обладающим достаточными для его реализации компетенциями и ресурсами, в том числе финансовыми, — сообщил Ермак. — Выбор инвестиционного проекта (и инвестора) будет осуществляться Нестеровским муниципальным округом после передачи объекта в муниципальную собственность».

В администрации муниципалитета уточнили, что на сегодняшний день здание железнодорожного вокзала в Краснолесье находится в региональной собственности, однако в настоящее время «передано в безвозмездное пользование администрации Нестеровского муниципального округа».

«Документы для передачи в муниципальную собственность направлены в Агентство по имуществу Калининградской области», — уточнили в администрации.

Отметим, что ранее представители Виштынецкого эколого-краеведческого музея сообщали, что подготовкой документации по восстановлению исторического облика здания вокзала, благоустройства прилегающей территории и «обустройства его внутренних помещений с учётом размещения музейной экспозиции и оказания туристических услуг гостям посёлка» занимался калининградец Александр Медведев. Он также рассчитывал организовать в поселке новое кафе и велопрокат, а в будущем заниматься «организацией вело-маршрутов по железнодорожным насыпям Красного леса».

Сам Медведев пояснил «Новому Калининграду», что проектом интересуются и другие инвесторы, в числе которых Сергей Свердлов из FridayCenter.

В конце января этого года министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак сообщил, что между Калининградом и Краснолесьем Нестеровского района с 1 мая этого года будет курсировать двухвагонный рельсобус вместимостью 136 посадочных мест. По его словам, он будет следовать с совершением кратковременных остановок в пути следования в Гусеве, Черняховске и Нестерове.