В Пионерском выделяют средства на тротуар и велодорожку к «Камню лжи» (фото)

В Пионерском ищут подрядчика на строительство тротуара и велодорожки в зеленой зоне Пионерского, расположенной недалеко от улицы Южной. В планах администрации построить туристическую тропу к так называемому «Камню лжи» (находится в овраге на берегу реки Чистой).



Согласно аукциону, размещенному на портале Госзакупок, власти готовы выделить на эти цели 15 810 104 рублей. Заявки принимают до 20 марта.

Тропа к природному объекту должна начинаться от дома № 4-10 на улице Южной, и построить ее должны не позднее 9 июня этого года (начало работ — 10 апреля).

О том, что к «Камню лжи» должны проложить турмаршрут, в декабре прошлого года сообщал глава администрации Пионерского Леонид Шибаев.

«У нас есть также всем известный маршрут на „Камень лжи“, который в настоящий момент не сильно организован, сам „камень лжи“ на слуху, — рассказывал он. — Проект нами был отрисован пару лет назад, мы его даже презентовали, и в соцсетях размещали, спрашивали мнение жителей. И вот, надеюсь, что в следующем году данный проект начнем реализовывать и реализуем».

В феврале 2023 года муниципалитет предложил горожанам проголосовать в официальных пабликах администрации за общественную территорию, где необходимо сделать благоустройство в следующие два года. За территорию у «Камня лжи» проголосовал почти 41% опрошенных.