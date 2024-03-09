Минздрав приостанавливает действие приказа о допвыплатах участковым врачам

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Региональный минздрав приостанавливает до 1 апреля 2024 года действия собственного приказа о дополнительных стимулирующих выплатах участковым терапевтам, педиатрам и врачам общей практики. Проект соответствующего приказа опубликован на сайте областного правительства.

«Приостановить на период до 01 апреля 2024 года действие приказа Министерства здравоохранения Калининградской области от 05 февраля 2024 года № 67 „Об утверждении порядка осуществления за счет средств областного бюджета дополнительных выплат стимулирующего характера врачам-терапевтам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), врачам-педиатрам участковым государственных медицинских организаций Калининградской области, подведомственных Министерству здравоохранения Калининградской области, за достижение установленных критериев дополнительной оценки эффективности их деятельности“», — говорится в документе.

С чем связана приостановка действия приказа, не сообщается. Ранее губернатор Антон Алиханов анонсировал дополнительные выплаты для участковых врачей, терапевтов и педиатров в 2024 году. Они должны увеличить зарплату медиков на 30-50%. Глава региона отметил, что на премиальную часть зарплат медиков в бюджете на 2024 год заложено 268 миллионов рублей.

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