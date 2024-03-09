Минздрав приостанавливает действие приказа о допвыплатах участковым врачам

Региональный минздрав приостанавливает до 1 апреля 2024 года действия собственного приказа о дополнительных стимулирующих выплатах участковым терапевтам, педиатрам и врачам общей практики. Проект соответствующего приказа опубликован на сайте областного правительства.



«Приостановить на период до 01 апреля 2024 года действие приказа Министерства здравоохранения Калининградской области от 05 февраля 2024 года № 67 „Об утверждении порядка осуществления за счет средств областного бюджета дополнительных выплат стимулирующего характера врачам-терапевтам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), врачам-педиатрам участковым государственных медицинских организаций Калининградской области, подведомственных Министерству здравоохранения Калининградской области, за достижение установленных критериев дополнительной оценки эффективности их деятельности“», — говорится в документе.