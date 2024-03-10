Минздрав приостановил приказ о доплатах врачам из-за недочетов

Действие приказа, устанавливающего порядок дополнительных выплат врачам-терапевтам, педиатрам и семейным врачам, было приостановлено в связи с недочетами, установленными прокуратурой. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава, комментируя информацию в сообществе «Нового Калининграда» «ВКонтакте».
«В настоящее время недочеты устранены, документ проходит согласование с прокуратурой, выплаты за февраль будут осуществлены в марте», — заверили в минздраве.
Напомним, накануне на сайте областного правительства был опубликован проект приказа, приостанавливающий до 1 апреля 2024 года действия приказа о дополнительных стимулирующих выплатах участковым терапевтам, педиатрам и врачам общей практики. С чем связана приостановка действия приказа, не сообщалось.Ранее губернатор Антон Алиханов анонсировал дополнительные выплаты для участковых врачей, терапевтов и педиатров в 2024 году. Они должны увеличить зарплату медиков на 30-50%. Глава региона отметил, что на премиальную часть зарплат медиков в бюджете на 2024 год заложено 268 миллионов рублей.