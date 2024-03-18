Рособрнадзор хочет выделить отдельный день для всех пересдач ЕГЭ

Рособрнадзор намерен выделить отдельный день для всех пересдач до окончания приемной кампании на Едином госэкзамене по выборным предметам. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время на обсуждении находится проект нового расписания ЕГЭ-2024, в котором предусмотрен отдельный день для проведения всех пересдач», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 29 февраля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил «дать выпускникам, что называется, второй шанс», то есть разрешить пересдать ЕГЭ по одному из предметов. В результате Рособрнадзор пообещал, что в 2024 году выпускники получат право пересдачи ЕГЭ по одному предмету до окончания приемной компании в вузах, однако выбрать лучший результат не получится. При этом «двухсоставные» экзамены по иностранным языкам придется пересдавать полностью, это значит, что сохранить хорошую оценку за письменную или устную части также не получится.