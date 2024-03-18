Рособрнадзор хочет выделить отдельный день для всех пересдач ЕГЭ

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Рособрнадзор намерен выделить отдельный день для всех пересдач до окончания приемной кампании на Едином госэкзамене по выборным предметам. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время на обсуждении находится проект нового расписания ЕГЭ-2024, в котором предусмотрен отдельный день для проведения всех пересдач», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 29 февраля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил «дать выпускникам, что называется, второй шанс», то есть разрешить пересдать ЕГЭ по одному из предметов. В результате Рособрнадзор пообещал, что в 2024 году выпускники получат право пересдачи ЕГЭ по одному предмету до окончания приемной компании в вузах, однако выбрать лучший результат не получится. При этом «двухсоставные» экзамены по иностранным языкам придется пересдавать полностью, это значит, что сохранить хорошую оценку за письменную или устную части также не получится.

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