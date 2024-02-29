Прицел на 2030-й: что обещал Владимир Путин во время февральского послания

В четверг, 29 февраля, президент Владимир Путин выступил с традиционным ежегодным посланием, в котором чаще всего повторял одну и ту же дату: 2030 год. За время выступления она прозвучала 38 раз. К этому сроку Путин пообещал и двукратное увеличение МРОТа, и строительство десятков университетских кампусов, и повальную роботизацию промышленности. Значительная часть выступления президента была посвящена внешним угрозам со стороны Запада, а закончилось оно рекомендацией создать из участников СВО кадровый резерв. «Новый Калининград» выбрал главное из того, что Путин озвучил за два с небольшим часа.

О вступлении Финляндии и Швеции в НАТО:

«Серьёзно необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии».

Об экономике и надеждах:

«Темпы и, главное, качество роста позволяют надеяться и даже утверждать, что уже в ближайшей перспективе мы сможем сделать еще один шаг вперед: войдем в четверку крупнейших экономических держав мира. Такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей наших граждан», — считает президент.

О СВО как кадровом резерве:

Ветераны и участники СВО смогут в приоритетном порядке получить гражданскую специальность в ведущих российских вузах, заявил президент: «[Участники специальной военной операции] должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты».

О поддержке предпринимательства:

Президент поручил проработать «параметры амнистии» для некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. «Что здесь важно? Такие компании должны отказаться, разумеется, от искусственного, по сути притворного, дробления бизнеса — перейти к нормальной, цивилизованной работе „в белую“», — пояснил Путин.

Для «некрупного бизнеса» власти собираются разрешить кредитные каникулы на срок до полугода каждые пять лет. От практики временных мораториев по проверкам компаний решено отказаться и перейти в 2025 году «на риск-ориентированный подход».

О проблемах грузоперевозчиков:

«Перед коллегами из Минтранса стоит конкретная задача: типовое время досмотра грузового транспорта на границе не должно превышать десять минут. Современные технологии позволяют это сделать», — заявил президент. По состоянию на 29 февраля отставание от зарезервированного времени в электронной очереди в пункте пропуска «Чернышевское на границе с Литвой составляет 230 часов.

О повышении «авиамобильности» и модернизации аэропортов:

«Нужно повысить так называемую авиационную мобильность граждан, к 2030 году интенсивность авиасообщения в России должна вырасти в полтора раза к уровню прошлого года. Для этого планируем ускорить и развитие внутри- и межрегионального воздушного сообщения. И здесь перед Правительством стоит конкретная задача: за шесть лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов — это больше трети аэропортовой сети России. Направим на эти цели не менее 250 миллиардов рублей».

О семейных ценностях (и их финансировании):

«Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется: „Семья“». Путин предложил продлить до 2030 года программы материнского капитала, семейной ипотеки и льготу, предусматривающую погашение части жилищного кредита при рождении третьего ребенка.

О здоровье нации:

«Помните народный лозунг? Каждый помнит эту шутку: „Бросай пить — вставай на лыжи!“ Это тот самый случай, момент такой настал». Власти решили предоставлять с 2025 года налоговые вычеты для всех, кто «регулярно на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО».

О газе для жителей СНТ:

«В границах многих населённых пунктов, куда уже проведён сетевой газ, расположены садоводческие товарищества. Люди годами, порой из поколения в поколение обихаживают свои земельные участки, а сейчас строят там дома, в которых можно жить круглый год, но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации. Проблема затрагивает миллионы семей! Безусловно, её нужно решить, причём решить в интересах наших граждан, а именно: расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков с домом садоводческих товариществ».

О шансе ученикам и «суперкомпьютерах»:

Путин попросил поддержать руководителей и кураторов групп в колледжах и техникумах в небольших населенных пунктах. С 1 марта 2024 года он предложил увеличить им федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами до 10 тысяч рублей. Президент также посчитал важным разобраться с проблемой, когда «на уроках учат одному, а на экзаменах спрашивают другое», что «вынуждает родителей нанимать репетиторов». Выпускникам, «завалившим» ЕГЭ, Владимир Путин разрешил дать второй шанс: до конца приемной кампании в вузы им можно будет пересдать ЕГЭ по одному из предметов на выбор.

До 2030 года власти пообещали направить 120 миллиардов рублей на ремонт и оснащение учреждений среднего профессионального образования и 124 миллиарда — на ремонт общежитий вузов. Внедрение искусственного интеллекта, по словам Путина, «обещает настоящий прорыв в экономике и социальной сфере», поэтому «к 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем в 10 раз».

Текст: Иван Марков, фото: Виталий Невар / Новый Калининград