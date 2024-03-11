В Калининграде задержали активиста Михаила Фельдмана

В Калининграде задержали гражданского активиста Михаила Фельдмана, сообщила «Новому Калининграду» адвокат Мария Бонцлер.

«Он нарушил меру пресечения — ему было запрещено приближаться к зданию городской администрации ближе, чем на 50 метров. 16 февраля он расписался со своей любимой девушкой, и у них не было колец. 18 февраля они ходили по магазинам, искали обручальное кольцо, зашли в „Европу“, в атриум „Берлин“. Браслет, который на нем был надет, показал, что они нарушили 50 метров», — пояснила Бонцлер.

По словам адвоката, она собственноручно измерила расстояние от стены торгового центра «Европа» до администрации Калининграда. Оно составило 14 метров (от атриума «Берлин» до мэрии — 24 метра). «Получается, вся „Европа“ входит в запрет, но ему об этом не говорили. Откуда он знал, он же не ходил с рулеткой, — рассказала Мария Бонцлер. — На 7 марта назначили суд, чтобы сменить меру пресечения на арест. Он был в состоянии аффекта, испугался, взял билет и попытался улететь в Москву. Полиция аэропорта задержала его в автобусе, который вез в самолет».

Защитница отметила, что Михаилу Фельдману не было запрещено покидать территорию региона. «Если бы он не вернулся к 22 часам, вот тогда бы он нарушил [меру пресечения], а так он ничего не нарушил. С 22 часов до 6 утра ему было запрещено покидать дом, но он был в состоянии аффекта, боялся, не верил, что суд разберется, что он всего лишь покупал обручальное кольцо и на 2 часа 20 минут раньше времени вышел из дома. Вот за это его и сняли с автобуса, который вез его к самолету, и привезли в суд».

Суд изменил меру пресечения Михаилу Фельдману — до 1 апреля он будет находиться в следственном изоляторе в Колосовке. Следующее заседание по делу назначено на 18 марта.

В прошлом году Михаила Фельдмана задержали по делу о повторной дискредитации Вооруженных сил РФ. Мужчину обвиняли по статье 280.3 УК РФ из-за репостов и комментариев в соцсети «ВКонтакте». Изначально следователи собирались ходатайствовать о заключении Фельдмана под стражу, но защита, по словам Марии Бонцлер, настояла на том, чтобы к нему не применяли такую меру пресечения, поскольку мужчина страдает ДЦП, а также обязан ухаживать за своей пожилой матерью как единственный ребенок.

В 2019 году в отношении Михаила Фельдмана было возбуждено уголовное дело за оскорбление государственной символики РФ. Тогда его приговорили к двум месяцам ограничения свободы.

В июне 2015 года суд в Калининграде приговорил трех активистов Комитета общественной самозащиты, включая Михаила Фельдмана, за водружение флага Германии на гараж ФСБ к лишению свободы на сроки от 1 года 1 месяца до 1 года 2 месяцев. Поскольку к моменту оглашения приговора подсудимые уже отбыли назначенные сроки в СИЗО, их освободили в зале суда.