На каскадный водопад в Зеленоградске выделяют 21 млн рублей

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На каскадный водопад на улице Тургенева в Зеленоградске выделяют 21 млн рублей, сообщается в ежегодном отчете главы администрации Зеленоградского округа Сергея Кошевого, опубликованном в газете «Волна».

«В 2023 году мы разработали проект каскадного водопада с местами для отдыха на озере на ул. Тургенева. В настоящее время проект проходит государственную экспертизу. Денежные средства на реализацию этого проекта в сумме 21 млн рублей мы получили из министерства по культуре и туризму по результатам победы в конкурсе „Создание условий для отдыха и рекреации на территории муниципальных образований Калининградской области“ в 2022 году», — говорится в отчете.

Реализовать проект планируется в текущем году. Каскадный водопад хотят установить на территории пруда. Согласно задумке, он должен находиться на искусственной возвышенности. По краям намерены оборудовать каскадные террасы, где можно будет отдохнуть с видом на пруд. «Также предусмотрели декоративное озеленение и деревья, которые изолируют пространство от улично-дорожной сети города и создадут комфортные условия для пребывания», — ранее сообщали представители муниципалитета.

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