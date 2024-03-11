На каскадный водопад в Зеленоградске выделяют 21 млн рублей

На каскадный водопад на улице Тургенева в Зеленоградске выделяют 21 млн рублей, сообщается в ежегодном отчете главы администрации Зеленоградского округа Сергея Кошевого, опубликованном в газете «Волна».

«В 2023 году мы разработали проект каскадного водопада с местами для отдыха на озере на ул. Тургенева. В настоящее время проект проходит государственную экспертизу. Денежные средства на реализацию этого проекта в сумме 21 млн рублей мы получили из министерства по культуре и туризму по результатам победы в конкурсе „Создание условий для отдыха и рекреации на территории муниципальных образований Калининградской области“ в 2022 году», — говорится в отчете.