Новый конкурс на ремонт «последнего дома Штайндамма» провалился

Торги по поиску подрядчика, который должен был составить проектно-сметную документацию и отремонтировать историческое здание по ул. Житомирской, не состоялись. На них не поступило ни одной заявки, следует из информации на портале госзакупок.



ПСД и капремонт дома № 22 на улице Житомирской, более известного, как «последний дом Штайндамма», планировалось сделать за 19,7 млн рублей (начальная, то есть, максимальная, цена контракта). Подрядчику нужно было разработать проектную документацию на капитальный ремонт крыши и фундамента, а также осуществить сам капремонт крыши, фундамента, фасада и подвала.

Капремонт здания начался в феврале 2022 года, тогда стоимость работ оценивалась в 15,7 млн рублей. Изначально планировалось, что объект будет сдан к 1 декабря 2022 года, но потом сроки сдачи неоднократно переносились. В качестве причины назывались работы по усилению фундаментов, дополнительные обследования грунтов, несущая способность которых вызывала вопросы, а также различные согласования.

Пятиэтажное здание с мансардой по Житомирской, 22 — единственное, сохранившееся с довоенных времен в этой части города. По данным сайта «Пруссия 39», ориентировочное время его постройки — 1910 год.