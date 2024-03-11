Горвласти готовы заплатить 12,6 млн за реконструкцию трёх вазонов на Баранова

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Власти Калининграда анонсировали аукцион по выбору подрядчика, который отреставрирует три вазона на ул. Проф. Баранова. Соответствующая информация размещена на сайте «Информационной системы в сфере закупок».

На «выполнение работ по обустройству вазонов № 1, 2, 4 по ул. Баранова в г. Калининграде» предусмотрено 12 млн 567 тысяч рублей. Финансирование рассчитано на 2024 год. Заявку разместила «Калининградская служба заказчика».

Напомним, что ремонтом улицы Баранова городские власти занялись вскоре после ее официального открытия, а повреждения там стали появляться с 2019 года: на покрытии из клинкерной тротуарной плитки образовались первые просадки, а кирпичная облицовка клумб начала обваливаться. В горадминистрации еще тогда уверяли, что пешеходная зона «страдает» от действий некоторых «хозяйствующих субъектов» и вандалов. В декабре 2023 года стало известно, что калининградским властям придется расплатиться за конструктивный просчет проектировщиков на улице Баранова: необходимо заплатить 16 миллионов рублей за четыре пришедших в негодность лавки-вазона.

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