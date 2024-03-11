Горвласти готовы заплатить 12,6 млн за реконструкцию трёх вазонов на Баранова

Власти Калининграда анонсировали аукцион по выбору подрядчика, который отреставрирует три вазона на ул. Проф. Баранова. Соответствующая информация размещена на сайте «Информационной системы в сфере закупок».

На «выполнение работ по обустройству вазонов № 1, 2, 4 по ул. Баранова в г. Калининграде» предусмотрено 12 млн 567 тысяч рублей. Финансирование рассчитано на 2024 год. Заявку разместила «Калининградская служба заказчика».

Напомним, что ремонтом улицы Баранова городские власти занялись вскоре после ее официального открытия, а повреждения там стали появляться с 2019 года: на покрытии из клинкерной тротуарной плитки образовались первые просадки, а кирпичная облицовка клумб начала обваливаться. В горадминистрации еще тогда уверяли, что пешеходная зона «страдает» от действий некоторых «хозяйствующих субъектов» и вандалов. В декабре 2023 года стало известно, что калининградским властям придется расплатиться за конструктивный просчет проектировщиков на улице Баранова: необходимо заплатить 16 миллионов рублей за четыре пришедших в негодность лавки-вазона.