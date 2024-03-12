В Калининграде вместо строительства новых улиц решили отремонтировать дороги

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Власти Калининграда приняли решение отказаться от строительства в этом году двух новых улиц Катериничева и Лучинского, а высвободившиеся деньги направить на текущий ремонт дорог. Об этом, как пишет газета «Гражданин», сообщила глава администрации областного центра Елена Дятлова.

«У меня было следующее предложение: перераспределить денежные средства, которые выделены Калининграду из областного бюджета. А именно — отказаться в этом году от строительства улицы Катериничева и второго этапа улицы Лучинского. Освободившиеся средства направить на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети города. Губернатор поддержал такое решение. Мы проведём это через нормативные документы города и области», — сказала Дятлова.

Как отмечает издание, на строительство улиц Катериничева и Лучинского выделяли 105 млн рублей. К ним добавят ещё 200 млн рублей из резервного фонда города. Всю сумму обещают направить на содержание улично-дорожной сети.

Напомним, на прошлой неделе пресс-служба правительства Калининградской области со ссылкой на решение губернатора Антона Алиханова сообщила, что власти города вдвое увеличили финансирование текущего ремонта дорог.

«Качество текущего ремонта тротуаров и дорог не устраивает ни жителей, ни мэрию, ни правительство, — сказал Антон Алиханов. — Приняли решение, что город перераспределит внутри своего бюджета еще 300 миллионов рублей дополнительно к 375, которые ранее были предусмотрены на этот год. Из регионального бюджета мы выделим еще 118. В итоге почти 800 миллионов рублей пойдут на текущий ремонт дорог и тротуаров».

На вопрос «Нового Калининграда» о том, какие статьи бюджета Калининграда будут «урезаны», в пресс-службе горадминистрации ответили, что 200 миллионов планируют выделить из резервного фонда муниципалитета.

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