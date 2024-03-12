На острове Канта в Калининграде раскопали мину (фото)

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На острове Канта в Калининграде откопали минометную мину. Об этом «Новому Калининграду» сообщил очевидец.

«При благоустройстве территории была обнаружена мина. Позвонили по 112, наша поисково-спасательная служба туда выехала. При обследовании было установлено, что это 80-миллиметровая минометная мина, — прокомментировали ситуацию „Новому Калининграду“ в пресс-службе городской администрации. — Были вызваны сапёры. Сейчас вокруг этой мины организована охрана. Оформили заявку в Минобороны на вывоз мины, завтра до обеда должны вывезти».

Ранее в ходе работ по благоустройству на острове Канта подрядчик наткнулся на подземное хранилище сберкасс Кёнигсберга. В пресс-службе Кафедрального собора заявили, что его намерены музеефицировать, но это станет возможным после завершения всех работ по благоустройству. Вскоре вход в подземелье засыпали.  

Фото очевидца

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