Власти Калининграда покупают жилье аварийщикам по цене в два раза ниже рыночной

Власти Калининграда покупают для переселения аварийщиков квартиры ниже рыночной, сообщил заместитель главы администрации города Сергей Радковский после заседания 13 марта комиссии горсовета по градорегулированию.

По его словам, квартиры для переселенцев из аварийного фонда покупаются по цене 58 тысяч рублей за квадрат. «Цена не рыночная. Она сложилась в результате процедур, которые проведены по 44 федеральному закону [о госзакупках]», — пояснил Радковский. Он отметил, что контракт на приобретение жилья по низкой стоимости власти заключили с фондом социального жилищного строительства Калининградской области в 2023 году.

«Предоставление квартир для них [аварийщиков], как правило, выгоднее, чем получение денежного возмещения, поскольку квартиры предоставляются в обязательном порядке в соответствии с требованиями программы, — сказал чиновник. — И как в региональной, так и в муниципальной программе заложена гарантия, что жители не доплачивают за увеличение площади [при переселении]».

Если городская администрация не может найти квартиру аналогичной площади, то переселяемым предоставляется более просторная недвижимость. «Условно говоря, однокомнатная квартира в аварийном фонде может быть и 28, и 25 квадратных метров, а сейчас минимальная современная квартира, которую мы приобретаем, от 30 метров. Соответственно, эту разницу в соответствии с региональной программой расселения аварийного жилья и муниципальной они не доплачивают. Поэтому для них получение жилья, конечно, несколько выгоднее», — считает Сергей Радковский.

Возмещение за жилье, отметил заместитель главы администрации, выплачивается на основании рыночной стоимость жилья. «Компенсация у нас предоставляется по той цене, которую определит оценщик, — сказал Радковский. — Она зависит от конкретного района, жилья, но здесь хотел бы отметить, что оценщик определяет стоимость квадратного метра не именно той квартиры, которая уже может находиться в ненадлежащем состоянии, в которой проживать нельзя, а учитывая стоимость квадратного метра в этом районе города».

Ранее исследование сервиса «Яндекс Недвижимость» показало, что за год новостройки в Калининграде подорожали на 22,4%. Цена квадратного метра достигла 131 тыс. рублей.

Министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз заявлял, что программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, намерены завершить до сентября 2024 года.