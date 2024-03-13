Власти хотят переименовать один из посёлков Степное в Черняховском округе

Администрация Черняховского округа обратилась в региональное заксобрание с предложением переименовать один из двух расположенных на территории муниципального образования посёлков Степное. Вопрос обсуждали на заседании комитета по законодательству в среду, 13 марта.



В настоящее время на территории округа два одноимённых посёлка. Переименовать предложено Степное, расположенное недалеко от Веселовки в связи с меньшим количеством жителей и, как следствие, будущих затрат на переименование.

Сообщается, что дублирование названий произошло в результате объединения городских и сельских поселений в округ в 2015 году. Согласно постановлению правительства РФ № 1221 от 2014 года, один и тот же адрес не может быть присвоен более чем одному объекту. Кроме того, дублирование названий затрудняет хозяйственную деятельность. Переименовать посёлок власти предложили ещё в 2017 году, однако до законодательной инициативы дело дошло только сейчас.

Как сообщил заместитель главы администрации Черняховского округа Виктор Вобликов, в посёлке находятся 25 объектов недвижимости, на которые зарегистрированы права собственности. Там проживают 28 человек. Затраты в связи с переименованием посёлка понесут только пятеро из них, владеющие транспортными средствами. Перерегистрация обойдётся им в 850 рублей. Муниципальное образование потратит на переименование посёлка, по предварительным подсчётам, 22 тыс. рублей: 12 тыс. — на установку двух дорожных знаков, 10 тыс. — на перерегистрацию транспортных средств физ- и юрлиц, включая муниципальные учреждения.

Как отметил Виктор Вобликов, власти уже провели разъяснительную работу с населением по поводу переименования посёлка. «Честно говорю, что не все жители это предложение с удовольствием приняли, но мы прекрасно понимаем, что это требование законодательства», — отметил замглавы. Опрос жителей должна будет провести и комиссия заксобрания.

Члены комитета приняли решение запустить обсуждение указанного предложения администрации Черняховского округа. Как было отмечено, аналогичная работа с дублирующими друг друга географическими наименованиями ведётся во всех муниципалитетах.