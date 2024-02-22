Ради курорта «Белая дюна» изменили закон о выделении земли без торгов

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Депутаты Законодательного собрания Калининградской области на заседании в четверг утвердили поправки в закон «Об особенностях регулирования земельных отношений» в части расширения критериев масштабных инвестпроектов, которые смогут получать землю без торгов. Как сообщил представителям СМИ председатель Заксобрания Андрей Кропоткин, поправки касаются проекта «Белая дюна» и мусоропереработчиков.

«У нас есть будущий проект, который сегодня называется „Белая дюна“. Мы рассчитывали на то, что этот проект будет развиваться и появятся у нас серьезные инвесторы, — рассказал Андрей Кропоткин. — И мы хотим, чтобы были определенные инвестиции в сфере обработки отходов, которые сегодня нас всех тревожат. И сегодня появились у нас инвесторы, которые готовы создать небольшие предприятия по утилизации отходов».

Отметим, поправки предполагают выделение земельных массивов без торгов инвестпроектам, полная стоимость которых составляет не менее 1 млрд рублей и реализуется юрлицом, в уставном капитале которого доля Российской Федерации составляет более 40%, или обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 40% долей принадлежит такому юридическому лицу. Также закон дополняется абзацем, об «объектах, связанных с обращением с отходами производства и потребления, если такие объекты соответствуют целям и задачам, установленным госпрограммами Калининградской области». Условия признания таких проектов масштабными — полная стоимость не менее 20 млн рублей.

Напомним, проект курорта «Белая дюна» (раньше он также назывался «Русская Балтика» — прим. «Нового Калининграда») обсуждался на совещании по вопросам социально-экономического развития региона под руководством президента Владимира Путина 25 января в Калининграде. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал президенту, что значительной частью проекта должны стать подогреваемые термальной водой бассейны, благодаря чему курорт будет круглогодичным.

Ранее региональные власти отмечали, что запуск «Русской Балтики»/«Белой дюны» в районе пос. Поваровка возможен в перспективе ближайших пяти лет. Федеральный центр намерен оказать проекту финансовую поддержку. Объем инвестиций предварительно оценивается в 300 млрд рублей.

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