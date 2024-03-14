В будущей спортбазе на Моспроспекте хотят открыть залы борьбы, бани и бассейн

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Компания «Спорт- Проект» планирует открыть в будущей универсальной спортивной базе на Московском проспекте в Калининграде большой зал борьбы с возможностью размещения зрителей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области в ответе на запрос «Нового Калининграда».

«В состав спортивной базы войдут большой зал борьбы с возможностью размещения зрителей, малый зал борьбы, залы для других видов спорта (художественная гимнастика, танцы, акробатика, хореография, боевые искусства, шахматы и т.д.), фитнес-зоны, зоны бассейна, зоны бань, конференц-зоны, раздевалки, административные помещения, места общего пользования», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, проект был рассмотрен и одобрен к реализации Советом по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области 13 февраля 2024 года. Совет признал его соответствующим критериям объекта социально-культурного назначения.

Профильному министерству поручено подготовить распоряжение губернатора Калининградской области о предоставлении компании в аренду без проведения торгов земельного участка с кадастровым номером 39:15:133009:3954 «в целях размещения объекта социально-культурного назначения». Участок располагается около ТЦ «Гиант» на Московском проспекте.

Проект планирует реализовать ООО «Спорт-Проект», учредителем которого, по данным из открытых источников, является Иса Евлоев.

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