В Янтарном благоустраивают сквер у администрации за 9,6 млн рублей

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Изображения из технической документации

Власти Янтарного ищут подрядчика для благоустройства «Молодежного» сквера. Проект оценили более чем в 9,6 миллионов рублей. Соответствующий аукцион был объявлен на сайте госзакупок.

Сквер расположен между домами по ул. Лесной, 2Б, ул. Советской, 74А, и ул. Парковая аллея, 2, по дороге от администрации к морю. Общая площадь его составляет 4235 кв. метров.

Согласно акту технического осмотра, в сквере разрушена большая часть покрытия из плитки и бортовой камень, вытоптана большая часть газона, часть зеленых насаждений — сухая, у скамеек нет сидений и спинок, металл проржавел, качели стоят с разрушенными креплениями, металлические ящики покрыты коррозией на 70%, частично разрушены бетонные вазона — «благоустраиваемая территория не отвечает условиям производства работ», говорится в документах.

Подрядчик должен будет разобрать плитку и бортовой камень, вырубить деревья и выкорчевать пни, посадить сосны и другие деревья, сделать газон на основе микроклевера, демонтировать скамейки, качели, металлические ящики и вазоны, сделать планировку всей территории.

Деревьев должны вырубить семь штук и выкорчевать шесть пней. Однако в документах также указано, что от подрядчика требуется вырубить липу, сосну, тополь и кедр в количестве «0,1361 метров кубических».

Источник финансирования — бюджет Калининградской области и местный бюджет. Планируется использовать в том числе средства, полученные «в порядке межбюджетных отношений из областного и федерального бюджета по программам «Жилье и городская среда» и «Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы в муниципальном образовании „Янтарный городской округ“».

Завершить работы требуется до конца года.

Итоговый вариант благоустройства «Молодежного» сквера власти показали в августе 2023 года. Он победил в открытом интернет-голосовании на конкурсе по отбору общественных территорий для благоустройства, который проходил на платформе za.gorodsreda.ru.

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