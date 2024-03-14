К 2030 году в регионе планируют установить 800 «заправок» для электрокаров

Областные власти намерены выделить порядка 46 млн рублей на субсидирование зарядных станций для электромобилей в регионе в 2024 году. Об этом сообщила заместитель министра развития инфраструктуры Калининградской области Елена Орлова в четверг, 14 марта.



Средства выделяются из федерального бюджета на условиях софинансирования регионом в объёме 11 млн рублей. Они позволят компенсировать 60% затрат на технологическое присоединение зарядных станций и 30% — на стоимость самого оборудования. Получить субсидию сможет любой желающий установить сертифицированную станцию зарядки. В настоящее время субсидии распространяются только на быстрые «заправки» (время зарядки — около 30 минут).

Всего власти планируют установить в текущем году 22 станции зарядки в Калининграде и области. Каждая из них, с учётом наличия трёх «входов», за день может обслужить около 20 электромобилей.

«У нас есть долгосрочный план по развитию инфраструктуры на территории Калининградской области до 2030 года. Мы планируем разместить на территории региона 800 заправок. И это только быстрые, ещё будут медленные заправки. Вы знаете, что медленная заправка — это примерно 3−5 часов. Такие заправки мы планируем ставить с участием наших партнёров возле больших торговых центров, возле МКД (многоквартирных домов — прим. „Нового Калининграда“) для того, чтобы можно было на ночь оставить машину, уйти и заправиться», — рассказала Елена Орлова.

О том, что в 2024 году в регионе хотят резко увеличить число зарядных станций, в ноябре 2023 года говорил вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов. «[Калининградская] область очень интересна в смысле реализации пилотных проектов [для развития сети зарядных станций] и отработки, потому что основная проблема — это сколько автомобиль может проехать на одной зарядке. В данном случае у нас область, самая большая протяженность — это порядка 205 км, этого, собственного говоря, достаточно», — отметил чиновник.

Первая зарядная станция для электромобилей появилась в Калининградской области в 2017 году на территории отеля «Ибис».