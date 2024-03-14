В Калининграде на две недели перекрывается движение транспорта по ул. Ломоносова

В связи с началом 2-го этапа работ по прокладке сетей водоснабжения, бытовой и ливневой канализации, меняется схема движения автобусов в районе Советского проспекта — Ломоносова — Борзова. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

На период проведения работ движение транспорта, в том числе легкового, по участку ул. Ломоносова от пер. Ломоносова до Советского проспекта осуществляться не будет. Как уточнили в мэрии, «перекрытие на данном этапе продлится ориентировочно две недели. Сквозного проезда по Ломоносова с Борзова на Советский проспект не будет, так как участок Ломоносова от дома № 3 до дома № 7 будет перерыт».

Также в ближайшие две недели маршруты № 27 и № 28 будут следовать по ул. Осенней, внутриквартальному проезду от ул. Осенней до ул. Ломоносова, ул. Ломоносова, ул. Марш. Борзова и далее в обратном направлении согласно существующим схемам движения. Маршруты № 26 и № 88 следуют по пр-ту Советскому далее согласно существующим схемам движения.