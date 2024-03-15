На Куршской косе хотят установить фоторадары, сообщил директор национального парка Анатолий Калина 15 марта в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» .

«Мы давно работаем над этим вопросом. Согласовывали с ГИБДД несколько мест установки радаров, но в основном они заканчиваются на территории поселений, так как на основной дороге нет электричества, чтобы они работали», — рассказал Калина.

При этом директор нацпарка считает, что после ремонта автомобильной дороги «все-таки придется сделать выбор». «Может быть, закупим ветровики или приборы на солнечных батареях», — отметил он.

Ремонт дорожного полотна от Зеленоградска до Морского начался 13 марта. Подрядчиком выступает ООО «СП Балтдормостстрой». Стоимость работ составляет 862 млн рублей. Завершить ремонт планируется до конца октября 2024 года.