Санкции и котики: что обсуждал в Калининграде Владимир Путин

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Президент России Владимир Путин 25 января побывал в Калининграде с рабочим визитом. Он провел встречу с местными студентами и совещание по вопросам социально-экономического развития региона. «Новый Калининград» кратко рассказывает о темах, которые успел обсудить глава государства.

Субсидированные авиабилеты для калининградцев

«Губернатор предлагает сделать эту субсидию не для всех желающих приехать в Калининград и уехать из Калининграда, а только для постоянно проживающих здесь граждан. В том числе и студентов. Тогда эти 450 миллионов [рублей] не будут заканчиваться в течение четырех месяцев, и гораздо большее количество людей, которые здесь проживают, смогут этим воспользоваться», — сказал Владимир Путин.

Влияние санкций

По мнению президента РФ, ситуация в Калининградской области после введения санкций в отношении России и ограничения транзита через Литву «в целом исправляется», однако «нарушение логистических цепочек» и «попытки транспортной блокады» затрудняют работу калининградских предприятий. «Это отразилось и на ключевых показателях. Если в целом по России рост промышленного производства составил такую внушительную цифру — 14,6%, то в Калининграде промышленное производство сократилось на 7,7% за 11 месяцев 2023 года», — признал Путин.

Немецкая архитектура

«Мы ко всему бережно относимся. И вот то, что здесь [в Калининградской области] элементы немецкой культуры, мы тщательно и внимательно всё изучаем и стараемся сберечь. Даже в 2005 году, по-моему, мы назвали ваш университет именем Канта не случайно. Тоже для того, чтобы подчеркнуть те исторические, культурные связи, которые связывают нас в данном случае с Германией», — заверил глава государства.

Недострой Музея Мирового океана

«А там какие проблемы, я не понимаю? Мы все деньги выделили. Где деньги?» — поинтересовался Владимир Путин судьбой корпуса-шара Музея Мирового океана «Планета Океан», который должны были построить еще в 2018 году. Губернатор Антон Алиханов поспешил рассказать о музее и сообщить, что в этом году здание всё же введут в эксплуатацию. «Я знаю про этот музей и знаю, что деньги все выделены. Где музей?» — снова задал вопрос президент.

Котики в Зеленоградске

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко решил рассказать главе государства о зеленоградских котиках. «Есть очень интересное место, курортный Зеленоградск, который считается городом котиков. Это мурлыкающий город, он притягивает туристов со всей России и из-за рубежа», — пояснил он. «Морских котиков?» — уточнил Владимир Путин. Котики оказались самыми обычными, однако это, по мнению Чернышенко, не мешает быть котам «полноправными жителями, если не сказать, хозяевами этого города».

Мегакурорт под Янтарным

На совещании по вопросам социально-экономического развития региона вице-премьер Дмитрий Чернышенко также рассказал президенту о будущем курорте «Русская Балтика» (другое рабочее название — «Белая дюна») в Поваровке. По его словам, его значительной частью должны стать подогреваемые термальной водой бассейны, благодаря чему курорт будет круглогодичным. Также Дмитрий Чернышенко предложил разместить на курорте учебные парусники «Седов» и «Крузенштерн».

Модернизация аэропорта «Храброво»

Федеральные власти согласились с тем, что увеличение пассажиропотока в «Храброво» требует развития его инфраструктуры. «При формировании следующего бюджета на 2025-й и плановый период 2026-2027 годы <...> Минтрансом будет рассмотрено необходимое финансирование на строительство магистральной рулежной дорожки, там всего 5,5 млрд рублей, мы попытаемся изыскать эти средства в полном объеме исходя из возможностей федерального бюджета», — заявил глава ведомства Виталий Савельев.

Новый кампус БФУ им. Канта

Строящийся кампус Балтийского федерального университета будет доступен не только студентам, но и другим жителям Калининграда, сказал Владимир Путин. «Это будет достаточно большой кампус. Он будет вписан в городскую среду, — это же практически в центре, — и архитектурно, и инфраструктурно. Предполагается, что он будет посещаться не только студентами вашего университета. Это интересная, сложная среда, где и учиться можно, и встречаться с кем-то, и получать дополнительные знания, и жить», — считает президент.

Иммануил Кант

«Вы наверняка это все хорошо знаете, сто раз, наверное, вам об этом уже всем сказали, но тем, кто не знает и будет нас слушать и видеть, напомню: в результате Семилетней войны Россия вошла в Восточную Пруссию, заняла Кёнигсберг, и Восточная Пруссия присягнула российскому престолу. Это сделали и студенты, и преподаватели университета, где всю жизнь работал и дважды был ректором этого университета Иммануил Кант, — отметил Владимир Путин во время встречи со студентами. — Кстати говоря, какое-то время эта территория — на протяжении, по-моему, лет шести, до Петра III, — входила в состав Российской империи, Иммануил Кант в том числе преподавал русским офицерам. Видимо, хорошо их учил».