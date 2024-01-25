Парусники «Седов» и «Крузенштерн» хотят показывать туристам на курорте «Белая Дюна» в Поваровке

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Калининградскую область в четверг одобрил идею возвести причальную стенку для стоянки учебно-парусных судов «Седов» и «Крузенштерн» с тем, чтобы сделать на них открытый доступ для всех желающих. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил разместить их в новом курорте «Белая Дюна» в районе Поваровки.



Во время встречи со студентами курсант БГА рассказал, что в оперативном управлении вуза имеются два учебно-парусных судна «Седов» и «Крузенштерн», которые позволяют проходить первую практику курсантам морских специальностей. «Они могли бы нести историческую и образовательную роль во время стоянок. Но сейчас это невозможно из-за отсутствия причала с открытым доступом. В СМИ была информация о постройке такого причала в Калининградском морском канале в городе Светлый. Можно ли поддержать строительство этого причала на федеральном уровне с соответствующими инвестициями», — сказал курсант, обращаясь к президенту.

Владимир Путин согласился с тем, что парусники нужно использовать «не только для соревнований, но и между крупными международными мероприятиями». Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пояснил, что в настоящее время парусники стоят на территории Рыбного порта, которая является режимной зоной и закрыта для посещения. «Были прикидки, где можно было пришвартовать, чтобы доступ был открыт для всех желающих. [...] Но пока мы дальше картинок не продвинулись. Если будет поручение, будем заниматься», — сказал губернатор.

Президент отметил, что «это дело хорошее». По оценке Путина, проект может оцениваться «не в одну сотню, может, в полмиллиарда, может больше».

Позже на совещании, посвященном социально-экономическому развитию региона, вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил ставить парусники в марине, которую планируется возвести на территории нового курорта «Белая Дюна» в районе Поваровки.