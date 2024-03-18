Власти связали высокие цены на рыбу в регионе с сезонностью

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Региональные власти считают, что цены на местную рыбу в Калининградской области зависят в числе прочего от времени года. На стоимости продукции также сказывается торговая наценка. Об этом говорится в комментарии агентства по рыболовству на странице областного правительства в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве отреагировали на замечания жителей о высоких ценах на рыбу. «Цены на местную рыбу и рыбную продукцию зависят от нескольких факторов: сезонность и торговая наценка. Зимой и летом, когда активный промысел на водоемах региона прекращается, местная рыба стоит дороже, чем рыба, добытая весной и осенью. Также в условиях рыночной экономики законодательство предусматривает свободное ценообразование путем установления розничных цен на рыбную продукцию торговыми сетями», — пояснили в агентстве.

Чиновники привели информацию о том, где можно приобрести свежевыловленную рыбу по более низким ценам. В агентстве указали, что кильку, салаку и камбалу продают рыболовецкий колхоз имени Матросова и рыболовецкий колхоз «За Родину».

Ранее губернатор Антон Алиханов заявлял, что наценка торговых сетей на рыбу и рыбную продукцию может доходить до ста процентов. По мнению губернатора, наряду с сезонностью цены также зависят от количества посредников. На рост стоимости океанической рыбы, по словам Алиханова, влияют дополнительные расходы на логистику.

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