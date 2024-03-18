Власти обещают понизить бордюр для проезда в заблокированное СНТ

При реконструкции автомобильной дороги от Мамоновского шоссе к поселку Голубево планируют понизить бордюр, говорится в ответе регионального министерства развития инфраструктуры на запрос «Нового Калининграда». Ранее жители СНТ «Лазурное» пожаловались, что проезд к их домам со стороны трассы оказался заблокирован из-за использования при ремонте дороги слишком высокого бортового камня.

«В рабочую документацию по объекту внесено изменение, предусматривающее понижение бортового камня на км 0+415 справа и км 0+507 справа для организации доступа к жилым домам», — пояснили в ведомстве.

В мининфраструктуры заявили, что существующие съезды с трассы к СНТ «Лазурное» обустроены жителями садово-некоммерческого самостоятельно. «В адрес ГКУКО „УДХ КО“ (Управления дорожного хозяйства Калининградской области — прим. „Нового Калининграда“) заявлений на выдачу технических условий на примыкание к автомобильной дороге „Калининград — Мамоново — ст. Голубево“ к территории СНТ не поступало», — сообщили в министерстве, отметив, что формирование дорог местного значения или улично-дорожной сети на территории муниципального образования относится к компетенции местной администрации.

Специалисты регионального Управления дорожного хозяйства обследовали территорию прилегающую к садовым товариществам «Факел-2», «Лазурное» и «Виктория». «Во время выезда было установлено, что действуют три официальных съезда с двух региональных дорог общего пользования (два с а/д „Калининград —Мамоново — ст. Голубево“ и один с а/д „Калининград —Мамоново“)», — уточняется в ответе на запрос.

Ранее жители СНТ «Лазурное» пожаловались, что из-за использования при ремонте дороги высокого бордюрного камня восемь домов и порядка 30 жителей оказались лишены возможности попасть в свои дома на автомобилях. По их словам, заезд в садово-некоммерческое товарищество есть только со стороны трассы.

