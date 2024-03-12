Жители СНТ оказались заблокированными из-за реконструкции дороги на Голубево (фото)

Проезд в СНТ «Лазурное» перекрыли из-за реконструкции автомобильной дороги от Мамоновского шоссе к поселку Голубево, сообщили «Новому Калининграду» очевидцы.

По их словам, к участкам нельзя подъехать с территории садово-некоммерческого товарищества, заезд был только со стороны основной дороги. «В настоящее время строительная организация перекрыла проезды к домам, установив поребрики. На просьбы жителей занизить поребрики в местах заезда к домам, представители строительной организации сказали, что у них в планах занижения поребриков нет, и они будут перекрывать съезды к домам. Таким образом восемь домов и порядка 30 жителей оказались лишены возможности попасть в свои дома. Люди проживают там на постоянной основе и зарегистрированы там», — пояснил собеседник издания.

В связи с капитальным ремонтом на дороге от Мамоновского шоссе до поселка Голубево с 7 февраля 2024 года до 7 февраля 2025 года ввели одностороннее движение. Ремонт запланирован на участке протяженностью 5,8 км. В региональном правительстве сообщали, что в рамках работ также хотят заменить коммуникации и водопропускные трубы. Кроме того, планируется обустроить тротуары с освещением и велодорожку. Подрядчику также предстоит заменить автопавильоны на остановках на новые, сделать заездные карманы и площадки для высадки пассажиров.

Фото очевидца