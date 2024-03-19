Литва ужесточила контроль за импортом и транзитом зерна из РФ

Литва с 18 марта ужесточила контроль за зерном, которое ввозится в страну из России и других стран «повышенного риска». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства республики.

«Будет проверяться каждый вагон или транспортное средство с зерном, предназначенным как для литовского рынка, так и для экспорта через Клайпедский порт. Продукция будет проверяться на наличие остатков пестицидов, микотоксинов, металлов (свинца, кадмия)», — указывает информагентство.

Как отмечает ТАСС, те же меры приняты в отношении Абхазии, Белоруссии, Приднестровья и Южной Осетии. В дальнейшем планируется проводить исследования для установления страны происхождения продукции. Пока по новым правилам будет проверяться только фуражное зерно, проверка продовольственного начнется позднее.