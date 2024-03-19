Литва ужесточила контроль за импортом и транзитом зерна из РФ

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Литва с 18 марта ужесточила контроль за зерном, которое ввозится в страну из России и других стран «повышенного риска». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства республики.

«Будет проверяться каждый вагон или транспортное средство с зерном, предназначенным как для литовского рынка, так и для экспорта через Клайпедский порт. Продукция будет проверяться на наличие остатков пестицидов, микотоксинов, металлов (свинца, кадмия)», — указывает информагентство.

Как отмечает ТАСС, те же меры приняты в отношении Абхазии, Белоруссии, Приднестровья и Южной Осетии. В дальнейшем планируется проводить исследования для установления страны происхождения продукции. Пока по новым правилам будет проверяться только фуражное зерно, проверка продовольственного начнется позднее.

Ранее в областном минсельхозе сообщали, что Калининградская область продолжает экспортировать зерно в Литву. По данным ведомства, продукцию также поставляют в Мексику, Бразилию, Китай и Марокко. В 2024 году планируется поставить за пределы России более 500 тысяч тонн зерновых, заявляли в министерстве.

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