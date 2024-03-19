Назначен новый руководитель областной таможни

Назначен новый руководитель областной таможни
Дмитрий Макаров. Фото пресс-службы областной таможни
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С 19 марта исполняющим обязанности начальника Калининградской областной таможни назначен полковник Дмитрий Макаров, он будет находиться в этом статусе до 18 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Дмитрий Макаров возглавлял Пермскую таможню. Он был назначен руководителем этого ведомства в феврале 2021 года. Как отметили в пресс-службе, Макаров служит в таможенных органах с 2002 года. С апреля 2010 года он занимал пост первого замначальника по таможенному контролю Калужской таможни. За высокие показатели в деятельности по защите экономических интересов России награжден в числе прочего нагрудным знаком «Отличник таможенной службы» и медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Бывший начальник областной таможни Сергей Абросимов покинул пост в начале марта. Как поясняли в ведомстве, он ушел в отставку по выслуге лет. Абросимов возглавлял областную таможню с конца 2018 года.

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