Назначен новый руководитель областной таможни

С 19 марта исполняющим обязанности начальника Калининградской областной таможни назначен полковник Дмитрий Макаров, он будет находиться в этом статусе до 18 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Ранее Дмитрий Макаров возглавлял Пермскую таможню. Он был назначен руководителем этого ведомства в феврале 2021 года. Как отметили в пресс-службе, Макаров служит в таможенных органах с 2002 года. С апреля 2010 года он занимал пост первого замначальника по таможенному контролю Калужской таможни. За высокие показатели в деятельности по защите экономических интересов России награжден в числе прочего нагрудным знаком «Отличник таможенной службы» и медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.