В прибывших в Калининград ЛиАЗах выявлены дефекты (фото)

В прибывших в Калининград автобусах ЛиАЗ выявлены дефекты. Об этом во время беседы с журналистами после оперативного совещания 19 марта рассказала глава администрации города Елена Дятлова. По словам чиновницы, на сегодняшний день 33 автобуса находятся в депо на улице Киевской, где они проходят приемку.



«Мои коллеги в „Калининград-Гортрансе“ полностью осуществляют техническую приемку, — сообщила Дятлова. — Они сделали таблицу так называемых отклонений, то есть они проверили все автобусы и выявили те дефекты, которые обнаружили при поставке данных автобусов. Таблица отклонений направлена в рабочем порядке представителям группы ГАЗ».

Дятлова пояснила, что у трех автобусов сотрудники «Калининград-Гортранса» «заметили сколы на лобовом стекле», а также отсутствие подключений USB-портов и другие поломки.

Кроме того, по словам Дятловой, частично отсутствуют документы на тахографы.

Глава администрации пояснила, что на устранение дефектов уйдет от 30 до 40 дней, и на линию автобусы должны выйти к 9 мая.

Ранее горвласти обещали, что указанный транспорт выйдет на улицы не ранее середины марта.