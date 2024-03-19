В прибывших в Калининград ЛиАЗах выявлены дефекты (фото)

В прибывших в Калининград ЛиАЗах выявлены дефекты (фото)
Фото предоставлено пресс-службой мэрии Калининграда
Все новости по теме: Транспортные проблемы

В прибывших в Калининград автобусах ЛиАЗ выявлены дефекты. Об этом во время беседы с журналистами после оперативного совещания 19 марта рассказала глава администрации города Елена Дятлова. По словам чиновницы, на сегодняшний день 33 автобуса находятся в депо на улице Киевской, где они проходят приемку.

«Мои коллеги в „Калининград-Гортрансе“ полностью осуществляют техническую приемку, — сообщила Дятлова. — Они сделали таблицу так называемых отклонений, то есть они проверили все автобусы и выявили те дефекты, которые обнаружили при поставке данных автобусов. Таблица отклонений направлена в рабочем порядке представителям группы ГАЗ».

Дятлова пояснила, что у трех автобусов сотрудники «Калининград-Гортранса» «заметили сколы на лобовом стекле», а также отсутствие подключений USB-портов и другие поломки.

Кроме того, по словам Дятловой, частично отсутствуют документы на тахографы.

Глава администрации пояснила, что на устранение дефектов уйдет от 30 до 40 дней, и на линию автобусы должны выйти к 9 мая.

Ранее горвласти обещали, что указанный транспорт выйдет на улицы не ранее середины марта.

Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Уханов сообщал в конце января, что ЛиАзы собираются выпускать на новый маршрут № 33 (до онкоцентра), а также добавить на существующие маршруты № 11, 36 и 37. Кроме того, ими будет пополнен резерв, который должен составлять не менее 10% от общего объема общественного транспорта.

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