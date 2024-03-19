На Острове начали монтировать фасад здания филиала Большого театра

На острове Октябрьском в Калининграде приступили к монтажу фасада здания филиала Большого театра. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Здание будут обрамлять фасады разных конструкций и структур. Прямолинейную часть из объемной керамики планируется смонтировать по трем сторонам строения общей площадью 11,6 тысячи квадратных метров. Более двух тысяч «квадратов» составят стеклянные витражи. Также для организации естественного освещения здания должны установить 350 окон.

По словам директора компании-подрядчика «СТГ-Запад» Дмитрия Ржанникова, строители приступили к устройству фасада в запланированные сроки. «Работа ведется параллельно с возведением вертикальных конструкций здания. Материалы на строительную площадку поставлены в полном объёме. Поэтому устройство фасада будет вестись беспрерывно по мере завершения монолитных работ, которые на сегодняшний день выполнены на 93%», — цитирует Ржанникова пресс-служба областного правительства.

Филиал Большого театра должен стать частью культурно-образовательного кластера на Острове. Власти называют это строение «доминантой городского значения», поясняя, что его визуальный образ «был вдохновлен пластичностью и напряжением балетных позиций».

«Оболочка главного фасада представляет собой драпировку балетной пачки, натянутой между двумя горизонтальными треугольниками. Боковые и задний фасады также тиражируют образ позиции „ку-де-пье“, многократно повторяющиеся треугольные панели разных размеров создают узор, подобный синхронному движению балерин в танце», — отметили в областном правительстве.

Помимо филиала Большого театра комплекс на Острове включает филиалы Третьяковской галереи, Российского государственного института сценических искусств, Центральной музыкальной школы и Московской государственной академии хореографии. Заказчиком строительства выступает фонд «Национальное культурное наследие». Завершить работы в полном объёме планируют в 2024 году.

Фото пресс-службы областного правительства