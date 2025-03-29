В Калининграде завершили возведение несущего каркаса филиала Большого театра

В Калининграде завершили возведение несущего каркаса филиала Большого театра
Фото: Правительство РФ
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В Калининграде успешно завершилось возведение несущего каркаса здания филиала Большого театра на Октябрьском острове. По словам заместителя председателя Правительства Марата Хуснуллина, монолит полностью готов. Информация об этом размещена на сайте Правительства РФ.

«На новом объекте в составе кластера завершено строительство несущего монолита здания, фасад готов на 94%», — сказал Марат Хуснуллин. Вице-премьер также отметил, что новый театр имеет оригинальную форму, повторяющую балетное вращение. Помимо прочего, здание отличается уникальной консолью длиной 80 м и высотой 50 м. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой помещений и прокладывают инженерные системы.

Здание будет включать три функциональные зоны — общественное пространство, сценический комплекс и служебные помещения. Два зрительных зала обеспечат вместимость 950 и 300 мест соответственно.

Напомним, что филиал Большого театра должен стать частью культурно-образовательного кластера на Острове. Власти называют это строение «доминантой городского значения», поясняя, что его визуальный образ «был вдохновлен пластичностью и напряжением балетных позиций». К монтажу фасада здания филиала приступили в марте 2024 года.

Помимо филиала Большого театра, комплекс на Острове включает филиалы Третьяковской галереи, Российского государственного института сценических искусств, Центральной музыкальной школы и Московской государственной академии хореографии. Заказчиком строительства выступает фонд «Национальное культурное наследие».

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