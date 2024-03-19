В мэрии рассказали, куда потратят миллиард, выделенный на «столичные функции»

Выделенный на «столичные функции» миллиард рублей калининградские власти собираются потратить на текущий ремонт. Об этом после оперативного совещания 19 марта рассказала журналистам глава администрации города Елена Дятлова.



«Выборный процесс закончен, сейчас плотно будем заниматься планированием на следующий год, — рассказала Дятлова. — Это основные болевые проблемы города Калининграда, я думаю, вы их сами знаете: это тротуары, дороги, места общего пользования, оборудование контейнерных площадок. Это то, что нужно сделать в нашем городе, чтобы было комфортно жить в городе».

После того, как журналисты попросили уточнить, на текущие проблемы потратятся средства или на отдельные проекты, Дятлова пояснила, что вложений требуют именно текущие проблемы.

Ранее отмечалось, что под «столичными функциями» власти понимают благоустройство, проект «чистое небо» (он заключается в том, чтобы убрать электропровода под землю) и установку новых мусорных контейнеров.