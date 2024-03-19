Гидротехник: в Калининграде крадут свыше 100 ливневых решеток в год

В Калининграде в год похищают примерно по 100 решеток с ливневых колодцев. Об этом «Новому Калининграду» сообщили на предприятии «Гидротехник».



«Хищение происходит по статистике два раза в неделю (от 100 штук за год), — рассказали на предприятии. — Смена происходит на антивандальные люки, чтобы предотвратить повторные инциденты».

В середине января в районе проспекта Победы за неделю неизвестные похитили как минимум пять кенигсбергских ливневых решеток. Как сообщили «Новому Калининграду» очевидцы, три решётки исчезли на улице Станочной (между домами № 5 и № 7); одна на Бассейной (у дома № 8) и еще одна на Харьковской у дома № 29. По факту пропажи жители намерены обратиться в полицию. Позднее решетки были заменены на новые.

В предприятии «Гидротехник» «Новому Калининграду» сообщали, что пропажи «случаются с периодичностью», однако похитителей найти пока не удается.