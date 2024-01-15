В бывшем Ратсхофе за неделю похитили не менее пяти исторических ливневых решеток (фото)

В Калининграде в районе проспекта Победы (довоенный район Ратсхоф) за неделю неизвестные похитили как минимум пять кенигсбергских ливневых решеток. Как сообщили «Новому Калининграду» очевидцы, три решётки исчезли на улице Станочной (между домами № 5 и № 7); одна на Бассейной (у дома № 8) и еще одна на Харьковской у дома № 29. По факту пропажи жители намерены обратиться в полицию.
В предприятии «Гидротехник», к ведомству которого относятся ливневые колодцы, «Новому Калининграду» рассказали, что пропажи «случаются с периодичностью», однако похитителей найти пока не удается.
Ранее пропажи довоенных канализационных люков фиксировали также в Черняховске. В марте прошлого года чугунные крышки похитили на улице Пушкина (там исчезли сразу две крышки) и у дороги, ведущей к городскому стадиону