В бывшем Ратсхофе за неделю похитили не менее пяти исторических ливневых решеток (фото)

В Калининграде в районе проспекта Победы (довоенный район Ратсхоф) за неделю неизвестные похитили как минимум пять кенигсбергских ливневых решеток. Как сообщили «Новому Калининграду» очевидцы, три решётки исчезли на улице Станочной (между домами № 5 и № 7); одна на Бассейной (у дома № 8) и еще одна на Харьковской у дома № 29. По факту пропажи жители намерены обратиться в полицию.



В предприятии «Гидротехник», к ведомству которого относятся ливневые колодцы, «Новому Калининграду» рассказали, что пропажи «случаются с периодичностью», однако похитителей найти пока не удается.