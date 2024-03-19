В районе Амалиенау разрешили вырубить деревья под гостевой дом

Власти Калининграда разрешили вырубку деревьев под гостевой дом в историческом районе Амалиенау. Строительство запланировано на улице Кутузова, 11, на земельном участке с кадастровым номером 39:15:111006:5. Порубочный билет опубликовали во вторник, 19 марта, на сайте городской администрации.



Документ выдан компании «Рыбтехцентр Сервис», которая выступает застройщиком. Под снос попадают шесть кленов, одна груша, 16 кустарников ежевики и 212,4 квадратных метров газона. Компенсационная стоимость зеленых насаждений составила 581 197 рублей. Порубочный билет действует до 17 октября 2026 года. На том же участке предусмотрено компенсационное озеленение. В период до 30 сентября 2025 года застройщик должен высадить семь грабов и 12 форзиций, а также обустроить газон площадью 227,8 кв. м.

В октябре 2023 года «Рыбтехцентр Сервис» получил разрешение на строительство гостевого дома на пересечении улицы Кутузова и переулка Минина и Пожарского. Площадь двухэтажного объекта составит 310 кв. м.

В 2019 году суд обязал администрацию Калининграда передать компании «Рыбтехцентр Сервис» землю на улице Кутузова под малоэтажную многоквартирную застройку. Фирма требовала изменить вид разрешенного использования участка для завершения проекта строительства гостиницы со встроенными офисными помещениями. Ранее там находилось здание котельной.

Компания получила участок в 2007 году по инвестдоговору с властями Калининграда. Она обязалась передать городу помещения в будущей гостинице площадью 80 кв.м. Однако в 2010 году стороны подписали дополнительное соглашение, предполагающее вместо этого передачу мэрии помещений площадью 112 кв. м на улице Колхозной. Как выяснилось во время судебного разбирательства, власти города получили эти объекты.

По сведениям из Единого госреестра юрлиц, учредителем и гендиректором «Рыбтехцентр Сервиса» выступает Екатерина Трушинская. Ранее фирма принадлежала компании Sunnyban Invest Corp., зарегистрированной в Белизе.