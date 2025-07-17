Проект реконструкции гостевого дома в бывшем Амалиенау прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект реконструкции гостевого дома в пер. Минина и Пожарского, 4. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 16 июля. Документацию для экспертизы подготовила калининградская компания «АРХПД». В качестве экспертной организации выступило ООО «Проэксперт».

Реконструкция запланирована на участке с кадастровым номером 39:15:111006:5. Его уточнённая площадь составляет 617 кв. м. Разрешённый вид использования участка — гостиничное обслуживание. Реконструкцией займётся ООО «Рыбтехцентр сервис», зарегистрированное в Калининграде на ул. Кутузова. По данным базы контрагентов, директором и учредителем компании выступает Екатерина Трушинская.



Напомним, что в октябре 2023 года «Рыбтехцентр Сервис» получил разрешение на строительство гостевого дома на пересечении улицы Кутузова и переулка Минина и Пожарского. Площадь двухэтажного объекта составит 310 кв. м. В марте 2024 года власти Калининграда разрешили вырубку деревьев под гостевой дом.

В 2019 году суд обязал администрацию Калининграда передать компании «Рыбтехцентр Сервис» землю на улице Кутузова под малоэтажную многоквартирную застройку. Фирма требовала изменить вид разрешенного использования участка для завершения проекта строительства гостиницы со встроенными офисными помещениями. Ранее там находилось здание котельной.

Компания получила участок в 2007 году по инвестдоговору с властями Калининграда. Она обязалась передать городу помещения в будущей гостинице площадью 80 кв.м. Однако в 2010 году стороны подписали дополнительное соглашение, предполагающее вместо этого передачу мэрии помещений площадью 112 кв. м на улице Колхозной. Как выяснилось во время судебного разбирательства, власти города получили эти объекты.