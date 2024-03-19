В Калининграде на Тельмана собираются отремонтировать историческую виллу

Проект ремонта виллы начала 20 века на улице Тельмана в Калининграде прошел историко-культурную экспертизу. Заключение специалистов опубликовано на сайте регионального правительства.



Вилла, согласно документам, была построена в начале 20 века. Она находится на ул. Тельмана, 21, к северу от места пересечения с улицей Гоголя. В 2007 году здание было признано объектом культурного наследия регионального значения. Отмечается, что памятник включён в исторически сложившуюся территорию и считается примером жилой постройки первой четверти 20 века. Дом выполнен в «югендстиле» (название стиля модерн в Германии — прим. «Нового Калининграда).

Вилла расположена на земельном участке с кадастровым номером 39:15:131815:37. Здание ассиметричное, «сложной конфигурации»: двухэтажное с высоким цокольным этажом, мансардой и «пристроенной трехэтажной террасой», указано в документах.

Проект сохранения и приспособления здания к современному использованию разрабатывало ООО «Лестер». Он предлагает: устройство кирпичных стен и декоративных элементов, штукатурку, выравнивание и окраску фасадов и цоколя устройство наружных откосов и отливов, устройство цоколя из керамического кирпича, устройство дверных и оконных блоков, шпатлевку и окраску откосов, устройство подоконных досок, устройство или окраску кованых ограждений балкона, устройство подстилающих слоев отмостки, устройство самой отмостки и водоотводящих лотков, устройство крыльца и его металлических ограждений. В проект также включена реставрация элементов, которые представляют историко-культурную ценность. «Новое строительство не планируется», — указано в акте.

Здание на момент исследования компанией «Лестер» использовалось как жилое.