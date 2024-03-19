Калининградец передал в музей найденную на огороде звезду ордена Короны (фото)

Звезду прусского ордена Короны, найденную в начале марта в Калининградской области, передали в музей «Фридландские ворота». Об этом «Новому Калининграду» рассказал директор музея Андрей Ярцев. По его словам, нашел награду местный видео-блогер Павел Русаков, который и принял решение о дарении редкого артефакта.



«Таких наград в коллекции нашего музея не было. К сожалению, она не именная, поэтому владельца, скорее всего, установить не удастся, — сообщил Ярцев. — Вообще, конечно, надо было умудриться ее потерять — это уникальный случай. Подобные награды не носили повседневно, а надевали лишь в торжественных случаях. После смерти владельцев они становились семейными реликвиями и передавались из поколения в поколение».

Ярцев также отметил, что копатели редко становятся дарителями, однако с ними музей время от времени работает.

«У нас три варианта сотрудничества, — продолжает директор музея. — Во-первых, мы можем организовывать временные выставки частных коллекций. Во-вторых, копатели иногда продают свои коллекции. Так мы приобрели у коллекционера К. собрание из более чем 40 предметов медной пластики, икон и складней (его дети не интересовались увлечением отца). А третий вариант — это дарение. Но дарит нам что-то один человек из ста. Это очень редко происходит. Павлу Русакову мы очень благодарны».

Сам Павел Русаков рассказал «Новому Калининграду», что «всегда хотел сделать что-то подобное».

«Я даже знакомым своим всегда говорил, что если что-то особо ценное найду, то обязательно передам в какой-нибудь из калининградских музеев, — пояснил Русаков. — А вообще находка получилась неожиданной. У моих знакомых есть участок в самом центре области — они там картошку сажают. Мне они рассказывали, что каждый год на какие-то стекляшки и битые тарелки лопатой натыкаются. Участок затапливает регулярно. И сейчас, как вода сошла, мне разрешили проверить его с металлодетектором. Собственно, там звезду и нашел. Точное место я называть не буду, потому что „паломничество“ начнется — весь огород перероют».

Русаков также рассказал, что отдать награду именно в музей «Фридландские ворота» решил благодаря личному знакомству с его директором.

«Андрей Анатольевич был моим преподавателем в БГА. Я знаю, что он отлично знает и пропагандирует историю региона. В его музее награда не пропадет», — заключил Русаков.

Отметим, что звезда прусского ордена Короны была найдена по частям 3 и 7 марта этого года. Эта награда была учреждена во время коронации Вильгельма I в Кенигсберге в 1861 году.