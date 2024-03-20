Для кирхи Шёнвальде утвердили предметы охраны (фото)

Для кирхи Шёнвальде утвердили предметы охраны (фото)
Фото: служба госохраны ОКН Калининградской области
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

Региональная служба государственной охраны объектов культурного наследия утвердила предметы охраны кирхи Шёнвальде в посёлке Ярославское под Калининградом. Соответствующий приказ от 19 марта 2024 года размещён на странице службы в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня утвердили предметы охраны объекта культурного наследия регионального значения „Руины кирхи“, конец ХIV века» (Калининградская область, Гурьевский район, посёлок Ярославское), которую мы восстанавливаем на волонтёрских началах под координацией Марии Страховой», — говорится в сообщении.

Как пояснял ранее глава службы Евгений Маслов, предметы охраны — это описание особенностей объекта, на основании которых его включают в реестр памятников.

«Памятник представлен однонефной базиликой с башней, притвором и ризницей. Здание является примером культовых построек XIV века на территории Восточной Пруссии», — говорится в документе.

На днях стало известно о том, что у кирхи Шёнвальде хотят возродить сад гортензий. В настоящее время идут работы по ремонту кровли на башне. В этом году планируется укрепить каменные стены по всему периметру нефа.

Последняя реставрация кирхи Шёнвальде (довоенное название посёлка Ярославское — прим. "Нового Калининграда), по данным портала Prussia39, проводилась в 1864 году. Два нижних этажа башни строения сложены из валунов и сохранились с орденских времён. С востока была пристроена ризница, с северной стороны — притвор. На сегодняшний день объект уцелел частично. 23 марта 2007 года кирха получила статус объекта культурного наследия регионального значения.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter