Для кирхи Шёнвальде утвердили предметы охраны (фото)

Региональная служба государственной охраны объектов культурного наследия утвердила предметы охраны кирхи Шёнвальде в посёлке Ярославское под Калининградом. Соответствующий приказ от 19 марта 2024 года размещён на странице службы в соцсети «ВКонтакте».



«Сегодня утвердили предметы охраны объекта культурного наследия регионального значения „Руины кирхи“, конец ХIV века» (Калининградская область, Гурьевский район, посёлок Ярославское), которую мы восстанавливаем на волонтёрских началах под координацией Марии Страховой», — говорится в сообщении.

Как пояснял ранее глава службы Евгений Маслов, предметы охраны — это описание особенностей объекта, на основании которых его включают в реестр памятников.

«Памятник представлен однонефной базиликой с башней, притвором и ризницей. Здание является примером культовых построек XIV века на территории Восточной Пруссии», — говорится в документе.

На днях стало известно о том, что у кирхи Шёнвальде хотят возродить сад гортензий. В настоящее время идут работы по ремонту кровли на башне. В этом году планируется укрепить каменные стены по всему периметру нефа.

Последняя реставрация кирхи Шёнвальде (довоенное название посёлка Ярославское — прим. "Нового Калининграда), по данным портала Prussia39, проводилась в 1864 году. Два нижних этажа башни строения сложены из валунов и сохранились с орденских времён. С востока была пристроена ризница, с северной стороны — притвор. На сегодняшний день объект уцелел частично. 23 марта 2007 года кирха получила статус объекта культурного наследия регионального значения.