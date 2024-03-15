У кирхи Шёнвальде хотят возродить сад гортензий (фото)

У кирхи Шенвальде в поселке Ярославское под Калининградом хотят возродить сад гортензий, сообщает волонтерское движение «Хранители руин» со ссылкой на координатора благоустройства исторического объекта Марию Страхову.

«При благоустройстве мы постараемся максимально задействовать имеющийся исторический материал — кирпичи, мелкие камни и валуны, тем самым сохранив самобытность этого места. Концепцию нам помогает делать Марианна, которая работает архитектором в научно-производственном центре при Службе охраны памятников, — цитируют „Хранители руин“ Марию Страхову. — Я рассказала о моей мечте возродить здесь сад гортензий (который был здесь в прошлом веке), и она решила поучаствовать в нашей работе! Хотим сделать объект удобным для прогулок и изучения, эстетичным и безопасным — поэтому в дальнейшем планируем засеивать газон вокруг нефа, сделать пешеходные дорожки на безопасном расстоянии от стен, предусматриваем также вечнозеленые растения, чтобы объект был „живым“ круглый год».

Сейчас идут работы работы по ремонту кровли на башне. В этом году планируется укрепить каменные стены по всему периметру нефа. «Мы думаем о том, чтобы в будущем возле объекта постоянно находился смотритель, который мог бы поливать цветы, встречать людей, рассказывать о кирхе, предлагать сувениры и ароматный чай, а может даже и какой-то интерактив для гостей — например, очистить кирпич для реставрации, сделать свечу в форме кирхи или какую-то флористическую композицию», — отметила координатор.

Мария Страхова — главный государственный инспектор Службы охраны памятников Калининградской области. Летом 2023 года она оформила в пользование кирху Шенвальде в поселке Ярославское Гурьевского района.